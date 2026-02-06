Menu de la Saint-Valentin Restaurant la Marmite Montaignac-sur-Doustre
Menu de la Saint-Valentin Restaurant la Marmite Montaignac-sur-Doustre dimanche 15 février 2026.
Menu de la Saint-Valentin
Restaurant la Marmite 9 rue des écoles Montaignac-sur-Doustre Corrèze
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Menu de la Saint-Valentin, dimanche midi uniquement, sur réservation. .
Restaurant la Marmite 9 rue des écoles Montaignac-sur-Doustre 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 52 66 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Menu de la Saint-Valentin Montaignac-sur-Doustre a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières