Menu de la Saint-Valentin | Restaurant Chopin Gourmand Badefols-sur-Dordogne

Venez fêter la Saint Valentin au chopin Gourmand, menu à partir de 48€ avec Royales de Saint Jacques, brunoises de champignons au Noilly Prat et crème de crustacés ou Terrine de Foie-Gras de Canard au Marc de Champagne de Chez Drappier Tronçon de Turbot rôti ou croustade de boeuf. Feuilleté de Cabécou, lardé et miel de fleurs Ou Assiette de 3 fromages.

Vacherin Glacé à la framboise et sa meringue croquante Ou Tentation citron sur son traou-mad au limoncello. Les plats Faits Maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts . .

Badefols-sur-Dordogne 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 65 00

