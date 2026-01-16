Menu de la Saint-Valentin Restaurant la Vieille Forge Mesquer

Menu de la Saint-Valentin Restaurant la Vieille Forge

32 rue d'Aha Mesquer Loire-Atlantique

14 février 2026

fin : 2026-02-15

2026-02-14 2026-02-15

Découvrez notre Menu unique de Saint Valentin le 14 février au soir !

Possibilité sur demande pour le dimanche midi – réservation uniquement par téléphone .

30% d'arrhes seront demandés .

32 rue d'Aha Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 62 68 lavieilleforge44@orange.fr

