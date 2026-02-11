Menu de la Saint Valentin L’Arrêt Galette Roquefort

Menu de la Saint Valentin

L’Arrêt Galette 11 place du Soleil d’Or Roquefort Landes

Pour la Saint Valentin, que vous soyez en couple, entre amis ou simplement vous pour vos papilles, leur menu est fait pour tous les amoureux…des plaisirs gourmands !

Réservation conseillée !

L’Arrêt Galette 11 place du Soleil d’Or Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 20 53 21

English : Menu de la Saint Valentin

For Valentine’s Day, whether you’re a couple, a group of friends or just for your taste buds, their menu is made for all lovers…of gourmet pleasures!

Reservations recommended!

