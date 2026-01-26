Menu de la Saint-valentin La Chartreuse de Bignac Saint-Nexans
Menu de la Saint-valentin La Chartreuse de Bignac Saint-Nexans samedi 14 février 2026.
Menu de la Saint-valentin
La Chartreuse de Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Tarif : 110 – 110 – 110 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Venez passer un moment tendre et délicieux entre amoureux §
Au menu
Premiers Émois
Carpaccio de Saint-Jacques nacrées, perles de grenade, caviar de Neuvic, vinaigre de gingembre.
Promesse Marine
Filet de sole rôti sur l’arête, douceur de choux de Bruxelles, émbeurrée de chou vert aux baies de genièvre.
Cœur Ardant
Ris de veau croustillant, carotte confite, orange sanguine, coriandre fraîche, jus de viande infusé au poivre de Timut.
Instant de Passion
Élixir de l’Amour.
Vertige Final
Chocolat intense et piment doux, cœur fondant caramel-piment, crème glacée au sésame noir. .
La Chartreuse de Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
