Menu de la Saint-valentin La Chartreuse de Bignac Saint-Nexans

La Chartreuse de Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Venez passer un moment tendre et délicieux entre amoureux §

Au menu

Premiers Émois

Carpaccio de Saint-Jacques nacrées, perles de grenade, caviar de Neuvic, vinaigre de gingembre.

Promesse Marine

Filet de sole rôti sur l’arête, douceur de choux de Bruxelles, émbeurrée de chou vert aux baies de genièvre.

Cœur Ardant

Ris de veau croustillant, carotte confite, orange sanguine, coriandre fraîche, jus de viande infusé au poivre de Timut.

Instant de Passion

Élixir de l’Amour.

Vertige Final

Chocolat intense et piment doux, cœur fondant caramel-piment, crème glacée au sésame noir. .

La Chartreuse de Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

