Menu de la Saint Valentin Rue du Sénéchal Verteuil-sur-Charente

Menu de la Saint Valentin

Rue du Sénéchal Restaurant La Porte Bleue Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : 32.5 – 32.5 – 32.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 12:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

.

Rue du Sénéchal Restaurant La Porte Bleue Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 30 22 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Menu de la Saint Valentin Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Destination Nord Charente