Menu de la Saint Valentin Le Gigourit Villognon

Menu de la Saint Valentin Le Gigourit Villognon samedi 14 février 2026.

Menu de la Saint Valentin

Le Gigourit 1 place de la mairie Villognon Charente

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

  .

Le Gigourit 1 place de la mairie Villognon 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 93 31 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Menu de la Saint Valentin Villognon a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente