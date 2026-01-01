Menu de la Saint-Vincent Clotaire Clotaire Hautvillers

Menu de la Saint-Vincent Clotaire

Clotaire 29 Rue de la Croix de Fer Hautvillers Marne

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 12:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

À l’occasion de la Saint-Vincent, clotaire vous propose un déjeuner exclusif imaginé pour célébrer la gastronomie et le terroir.

Un menu unique, disponible uniquement le midi.Tout public

• Menu 75 € • Accord mets & vins 35 €

Un moment rare, pensé pour les amoureux de la cuisine raffinée et des beaux accords.

Réserver dès maintenant votre table pour notre déjeuner spécial au 03 10 15 81 32 ou directement en ligne ! .

Clotaire 29 Rue de la Croix de Fer Hautvillers 51160 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu de la Saint-Vincent Clotaire

To celebrate Saint-Vincent?s Day, clotaire is offering an exclusive lunch designed to celebrate gastronomy and local produce.

a unique menu, available only at lunchtime.

L’événement Menu de la Saint-Vincent Clotaire Hautvillers a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne