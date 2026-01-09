Menu de la Saint Vincent La Table du 18 La Table du 18 Ambonnay
Menu de la Saint Vincent La Table du 18 La Table du 18 Ambonnay jeudi 22 janvier 2026.
Menu de la Saint Vincent La Table du 18
La Table du 18 5, place Auguste Chauvet Ambonnay Marne
Tarif : 46 – 46 – 58 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
MENU DE LA SAINT-VINCENT (65€ par personne)Tout public
MENU DE LA SAINT-VINCENT (65€ par personne)
Jeudi 22 janvier
Velouté de butternut
Terrine de foie gras truffé, pain aux fruits secs
Tarte fine de noix de Saint-Jacques sauvages et caviar
Trou Champenois
Pluma de cochon confite (12h00 de cuisson) choux vert braisé aux lardons
Poire pochée, glace marron
Afin de profiter de votre fête de la SAINT-VINCENT, le restaurant restera ouvert pour le déjeuné de 12h00 à 17h00.
Ce menu est également proposé pour le dîner et à emporter.
Réservation 03 26 52 06 18
(Pour information le restaurant sera fermé du dimanche 11 janvier après le service du midi jusqu’au mardi 20 janvier inclus.) .
La Table du 18 5, place Auguste Chauvet Ambonnay 51150 Marne Grand Est +33 3 26 52 06 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu de la Saint Vincent La Table du 18
SAINT-VINCENT MENU (65? per person)
L’événement Menu de la Saint Vincent La Table du 18 Ambonnay a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne