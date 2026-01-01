Menu de la Saint-Vincent Le Bec Fin Le Bec Fin Hautvillers

Menu de la Saint-Vincent Le Bec Fin

Le Bec Fin 16 rue Ernest Irroy Hautvillers Marne

Début : 2026-01-22 12:00:00

Pour la fête des vignerons, le chef vous propose un menu spécial pour le déjeuner du 22 janvier.Tout public

Vous pouvez réserver par mail ou par message privé. .

Le Bec Fin 16 rue Ernest Irroy Hautvillers 51150 Marne Grand Est lebecfin.bouzy@outlook.fr

English : Menu de la Saint-Vincent Le Bec Fin

For the Fête des Vignerons, the chef is offering a special menu for lunch on January 22.

