Menu de la soirée du 31 décembre au Pique-Assiette Pique-Assiette Piriac-sur-Mer

Menu de la soirée du 31 décembre au Pique-Assiette

Pique-Assiette 1 rue Neuve Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

A l’occasion de la Saint-Sylvestre, le Pique-Assiette vous prépare une soirée pleine de saveurs, de rires et de beaux moments partagés.

Réservez votre table par mail ou par téléphone ! .

Pique-Assiette 1 rue Neuve Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 13 97 piqueassiettepiriac@gmail.com

English :

L’événement Menu de la soirée du 31 décembre au Pique-Assiette Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-09 par ADT44