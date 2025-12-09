Menu de la St Sylveste au P’tit Caprice à emporter Le P’tit Caprice Vouhé

Menu de la St Sylveste au P’tit Caprice à emporter

Le P’tit Caprice 1 chemin des chèvres Vouhé Charente-Maritime

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-01-01

2025-12-31

Le P’tit Caprice vous propose un menu gourmand, à emporter, pour célébrer le réveillon ou le premier jour de l’an en toute tranquillité. Rien à préparer, rien à penser.. Juste à déguster et profiter !

Commande jusqu’au 26 décembre.

Le P’tit Caprice 1 chemin des chèvres Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 17 98

English :

Le P’tit Caprice offers you a gourmet takeaway menu to celebrate New Year’s Eve or the first day of the new year with complete peace of mind. Nothing to prepare, nothing to think about… Just enjoy!

Order until December 26.

