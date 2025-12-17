Menu de la St Sylvestre à la Ferme de Huchet Ferme de Huchet Vielle-Saint-Girons

Menu de la St Sylvestre à la Ferme de Huchet

Ferme de Huchet 127 rue cante coucut Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Mise en bouche

***

Langoustines aux épices douces, chutney d’aubergines et petits légumes fondants

***

Pavé de bar de ligne au beurre noisette, couteau snacké à l’huile d’olive et sa gribiche, crémeux de panais iodé, sauce Champagne

***

Pause glacé concombre, menthe, citron vert, gin

***

Le boeuf en 2 façons, mousseline de pommes truffée

***

Chèvre rôti au miel & citron, salade d’herbes et noisettes torréfiées

***

Symphonie poire-pécan, praliné et ganache chocolatées

Minuit coupe de Champagne pour tous et surprise…

Sur réservation au 05 58 47 51 91. .

Ferme de Huchet 127 rue cante coucut Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 51 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu de la St Sylvestre à la Ferme de Huchet

L’événement Menu de la St Sylvestre à la Ferme de Huchet Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2025-12-15 par Côte Landes Nature Tourisme