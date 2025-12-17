Menu de la St Sylvestre à la Ferme de Huchet Ferme de Huchet Vielle-Saint-Girons
Menu de la St Sylvestre à la Ferme de Huchet
mercredi 31 décembre 2025.
Ferme de Huchet 127 rue cante coucut Vielle-Saint-Girons Landes
Début : 2025-12-31
2025-12-31
Mise en bouche
***
Langoustines aux épices douces, chutney d’aubergines et petits légumes fondants
***
Pavé de bar de ligne au beurre noisette, couteau snacké à l’huile d’olive et sa gribiche, crémeux de panais iodé, sauce Champagne
***
Pause glacé concombre, menthe, citron vert, gin
***
Le boeuf en 2 façons, mousseline de pommes truffée
***
Chèvre rôti au miel & citron, salade d’herbes et noisettes torréfiées
***
Symphonie poire-pécan, praliné et ganache chocolatées
Minuit coupe de Champagne pour tous et surprise…
Sur réservation au 05 58 47 51 91. .
Ferme de Huchet
127 rue cante coucut
Vielle-Saint-Girons 40560
Landes
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 58 47 51 91
