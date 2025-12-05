Menu de la St Sylvestre Les Allées Saint-Justin

Menu de la St Sylvestre

Les Allées 17 Allée Gaston Phoebus Saint-Justin Landes

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Les chefs Antoine Latry et Coralie Gauvrit et leurs équipes vous ont préparé un menu spécial avec de bons produits pour célébrer célébrer cette dernière journée de 2025 !

Réservation très fortement conseillée.

Les Allées 17 Allée Gaston Phoebus Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 18 49 69 contact@restaurantlesallees.com

English : Menu de la St Sylvestre

Chefs Antoine Latry and Coralie Gauvrit and their teams have prepared a special menu featuring the finest produce to celebrate this last day of 2025!

Reservations strongly recommended.

