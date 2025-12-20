Menu de la St Sylvestre Le Café des Allées Villeneuve-de-Marsan
Menu de la St Sylvestre Le Café des Allées Villeneuve-de-Marsan mercredi 31 décembre 2025.
Menu de la St Sylvestre
Le Café des Allées 44 Allée d’Haussez Villeneuve-de-Marsan Landes
Tarif : 68 – 68 – EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Pour cette dernière journée 2025, Le Café des Allées vous propose un menu spécial avec de bons produits qui mettra les petits plats dans les grands !
Réservation très fortement conseillée.
Le Café des Allées 44 Allée d’Haussez Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 70 93 55 76
English : Menu de la St Sylvestre
For the final day of 2025, Le Café des Allées will be serving up a special menu featuring top-quality products, with all the bells and whistles!
Reservations strongly recommended.
