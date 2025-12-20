Menu de la St Sylvestre Le Café des Allées Villeneuve-de-Marsan

Menu de la St Sylvestre

Le Café des Allées
44 Allée d'Haussez
Villeneuve-de-Marsan
Landes

Tarif : 68 – 68 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Pour cette dernière journée 2025, Le Café des Allées vous propose un menu spécial avec de bons produits qui mettra les petits plats dans les grands !

Réservation très fortement conseillée.

+33 9 70 93 55 76

English : Menu de la St Sylvestre

For the final day of 2025, Le Café des Allées will be serving up a special menu featuring top-quality products, with all the bells and whistles!

Reservations strongly recommended.

