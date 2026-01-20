Menu de la St Valentin Restaurant Le Réjallant Condac

Menu de la St Valentin Restaurant Le Réjallant Condac samedi 14 février 2026.

Menu de la St Valentin

Restaurant Le Réjallant Réjallant Condac Charente

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

par pers

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

  .

Restaurant Le Réjallant Réjallant Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 67 89 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Menu de la St Valentin Condac a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente