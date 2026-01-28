Menu de la St Valentin Des Briques et des Bulles Cormicy
Menu de la St Valentin Des Briques et des Bulles Cormicy vendredi 13 février 2026.
Menu de la St Valentin
Des Briques et des Bulles 2 Rue Michel Prevoteau Cormicy Marne
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:30:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15
Tout public
Menu unique pour les dîners du 13, 14 février et déjeuner du dimanche 15.
Sur réservation .
Des Briques et des Bulles 2 Rue Michel Prevoteau Cormicy 51220 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu de la St Valentin
L’événement Menu de la St Valentin Cormicy a été mis à jour le 2026-01-28 par ADT de la Marne