Menu de la St Valentin Rue de l’Auberge Darnets

Menu de la St Valentin

Rue de l’Auberge Auberge du Presbytère Darnets Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Une parenthèse enchantée, un tête à tête savoureux…. ❤️

Pour la soirée placée sous le signe de l’amour, le chef vous propose un menu de mets délicats créés tout spécialement pour vous.

Pensez à réserver votre table .

Rue de l’Auberge Auberge du Presbytère Darnets 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 91 60

