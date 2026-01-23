Menu de la St Valentin Restaurant l’Auberge du Noyer Londigny
Menu de la St Valentin Restaurant l’Auberge du Noyer Londigny samedi 14 février 2026.
Menu de la St Valentin
Restaurant l’Auberge du Noyer La Brousse Londigny Charente
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
.
Restaurant l’Auberge du Noyer La Brousse Londigny 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 29 05 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Menu de la St Valentin Londigny a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente