Menu de la St Valentin Le Restau’ du Lac Luxé

Menu de la St Valentin

Le Restau’ du Lac 9 bis, Route d’Aigre Luxé Charente

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

.

Le Restau’ du Lac 9 bis, Route d’Aigre Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 28 65 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Menu de la St Valentin Luxé a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Destination Nord Charente