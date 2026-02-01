Menu de la St Valentin Restaurant La Marmite Mansle-les-Fontaines
Menu de la St Valentin Restaurant La Marmite Mansle-les-Fontaines samedi 14 février 2026.
Menu de la St Valentin
Restaurant La Marmite Avenue de Watlington Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
.
Restaurant La Marmite Avenue de Watlington Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 22 20 48
L’événement Menu de la St Valentin Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Destination Nord Charente