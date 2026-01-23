Menu de la St Valentin Rue Grande Mansle-les-Fontaines
Menu de la St Valentin Rue Grande Mansle-les-Fontaines samedi 14 février 2026.
Menu de la St Valentin
Rue Grande Restaurant La Belle Etoile Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : 44 – 44 – 44 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
.
Rue Grande Restaurant La Belle Etoile Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine
L’événement Menu de la St Valentin Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente