Menu de la St Valentin Place de l’église Nanteuil-en-Vallée
Menu de la St Valentin Place de l’église Nanteuil-en-Vallée vendredi 13 février 2026.
Menu de la St Valentin
Place de l’église Auberge Le St Jean Nanteuil-en-Vallée Charente
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14
.
Place de l’église Auberge Le St Jean Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 30 14 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Menu de la St Valentin Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente