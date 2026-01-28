Menu de la St Valentin Rue de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe

Menu de la St Valentin

Rue de l’abbaye Restaurant L’auberge de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

.

Rue de l’abbaye Restaurant L’auberge de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 09 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Menu de la St Valentin Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente