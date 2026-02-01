Menu de la St Valentin Restaurant l’étoile d’Or Villefagnan
Menu de la St Valentin Restaurant l’étoile d’Or Villefagnan samedi 14 février 2026.
Menu de la St Valentin
Restaurant l’étoile d’Or 1 route d’Aigre Villefagnan Charente
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 18:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
.
Restaurant l’étoile d’Or 1 route d’Aigre Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 71 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Menu de la St Valentin Villefagnan a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente