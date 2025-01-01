Menu de la Sylvestre Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély

Menu de la Sylvestre

Plan d'eau Bernouët Avenue de Marennes AU JARDIN D'Ô Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-01-01 04:00:00

2025-12-31

DEUX ANIMATIONS MUSICALES, 1ÈRE PARTIE MUSIQUE INTIMISTE, 3 MUSICIENS EN SCÈNE, 2ÈME PARTIE SOIRÉE DANSANTE

Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com

TWO MUSICAL EVENTS, 1ST PART INTIMATE MUSIC, 3 MUSICIANS ON STAGE, 2ND PART DANCE PARTY

