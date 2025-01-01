Menu de la Sylvestre Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély
Menu de la Sylvestre Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély mercredi 31 décembre 2025.
Menu de la Sylvestre
Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-01-01 04:00:00
Date(s) :
2025-12-31
DEUX ANIMATIONS MUSICALES, 1ÈRE PARTIE MUSIQUE INTIMISTE, 3 MUSICIENS EN SCÈNE, 2ÈME PARTIE SOIRÉE DANSANTE
.
Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com
English :
TWO MUSICAL EVENTS, 1ST PART INTIMATE MUSIC, 3 MUSICIANS ON STAGE, 2ND PART DANCE PARTY
L’événement Menu de la Sylvestre Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-11-27 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme