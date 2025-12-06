Menu de noël à emporter à La Bergerie Saint-Pierre-Lafeuille
Menu de noël à emporter à La Bergerie
320 Avenue Saint Pierre Saint-Pierre-Lafeuille Lot
Tarif : 55 – 55 – EUR
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Venez déguster un bon repas pour Noël à la Bergerie.
Réservation obligatoire.
320 Avenue Saint Pierre Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie +33 5 65 36 82 82
English :
Come and enjoy a fine Christmas meal at La Bergerie.
Reservations required.
