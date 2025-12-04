Menu de Noël à emporter au Sainbol Le Sainbol Benon

Menu de Noël à emporter au Sainbol

Le Sainbol 1 rue du Fief Saint Michel Benon Charente-Maritime

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Emportez votre repas de Noël et dégustez le chez vous.

Uniquement sur réservation.

Le Sainbol 1 rue du Fief Saint Michel Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 09 83 54 sainbol.17@gmail.com

English :

Take your Christmas meal with you and enjoy it at home.

Reservations required.

