Menu de Noël à emporter au Sainbol Le Sainbol Benon
Menu de Noël à emporter au Sainbol Le Sainbol Benon mercredi 24 décembre 2025.
Menu de Noël à emporter au Sainbol
Le Sainbol 1 rue du Fief Saint Michel Benon Charente-Maritime
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Emportez votre repas de Noël et dégustez le chez vous.
Uniquement sur réservation.
.
Le Sainbol 1 rue du Fief Saint Michel Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 09 83 54 sainbol.17@gmail.com
English :
Take your Christmas meal with you and enjoy it at home.
Reservations required.
L’événement Menu de Noël à emporter au Sainbol Benon a été mis à jour le 2025-12-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin