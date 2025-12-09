Menu de Noël à emporter | Le Vin’Quatre Le Vin’Quatre Bergerac

Menu de Noël à emporter | Le Vin’Quatre

Le Vin’Quatre 14 Rue Saint-Clar Bergerac Dordogne

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Le restaurant le Vin’ Quatre vous propose un menu de Noël à emporter.

Au menu

Entrée

Ravioles gambas et pleurotes- bisque crèmé fromage chèvre herbacé

Plats

Tournedos de magrets figues et foie gras avec pressé de pommes de terre truffé

Ou

Saumon snacké à la plancha avec purée de potimarron potimarrons rôtis au miel-beurre blanc safrané

Dessert

Entremet chocolat noir fève de tonka et praliné croustillant

Vous pouvez également commander l’apéro à partager

Terrine de foie gras poêlé au cacao chutney poire et oignons 17€ les 100 g ou 32€ les 200g

Saumon gravlax et crème d’aneth et citron 13€ les 150g ou 24€ les 300g

Brie mandiant truffé 10€ les 100g

Menu de Noël à venir chercher sur place le 24 au matin au restaurant. .

Le Vin’Quatre 14 Rue Saint-Clar Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 96 12 23

