Menu de Noël à La Chartreuse

130 chemin de la Chartreuse Cahors Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 12:00:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

Pour Noël, la Chartreuse a préparé un menu spécial.

Réservation obligatoire.

130 chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 17 37 contact@la-chartreuse.com

English :

For Christmas, La Chartreuse has prepared a special menu.

Reservations essential.

German :

Für Weihnachten hat die Chartreuse ein besonderes Menü zusammengestellt.

Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

Per Natale, La Chartreuse ha preparato un menu speciale.

È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Para Navidad, La Chartreuse ha preparado un menú especial.

Reserva obligatoria.

L’événement Menu de Noël à La Chartreuse Cahors a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Cahors Vallée du Lot