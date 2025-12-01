Menu de Noël à La Chartreuse Cahors
Menu de Noël à La Chartreuse Cahors jeudi 25 décembre 2025.
Menu de Noël à La Chartreuse
130 chemin de la Chartreuse Cahors Lot
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25 12:00:00
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-25
Pour Noël, la Chartreuse a préparé un menu spécial.
Réservation obligatoire.
130 chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 17 37 contact@la-chartreuse.com
English :
For Christmas, La Chartreuse has prepared a special menu.
Reservations essential.
German :
Für Weihnachten hat die Chartreuse ein besonderes Menü zusammengestellt.
Reservierungen sind erforderlich.
Italiano :
Per Natale, La Chartreuse ha preparato un menu speciale.
È necessaria la prenotazione.
Espanol :
Para Navidad, La Chartreuse ha preparado un menú especial.
Reserva obligatoria.
