Menu de Noël à la Ferme de Huchet Ferme de Huchet Vielle-Saint-Girons
Menu de Noël à la Ferme de Huchet
Ferme de Huchet 127 rue cante coucut Vielle-Saint-Girons Landes
Menu de Noël servi le 25 décembre à midi.
Sur réservation uniquement au 05 58 47 51 91.
Menu dégustation en 6 temps 70€
Amuses bouches
***
Notre foie gras mi-cuit marbré de canard des Landes, gelée au Floc de Gascogne
***
Saint-Jacques Rossini, jus corsé, crosnes au beurre noisette
***
Le chapon de la Maison Brun à Magescq, le blanc façon millefeuille, la cuisse dans un cannelloni croustillant et son jus au foie gras
***
Mousse de Soumaintrian Gaugry, glace moutarde Edmond Fallot et gelée de foin
***
Le Mont Blanc mousse de fromage blanc, biscuit croustillant à la châtaigne, compotée mûre-cassis et crémeux marron .
