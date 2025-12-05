Menu de Noël à la Ferme de Huchet Ferme de Huchet Vielle-Saint-Girons

Menu de Noël à la Ferme de Huchet

Ferme de Huchet 127 rue cante coucut Vielle-Saint-Girons Landes

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-25

2025-12-25

Menu de Noël servi le 25 décembre à midi.

Sur réservation uniquement au 05 58 47 51 91.

Menu dégustation en 6 temps 70€

Amuses bouches

***

Notre foie gras mi-cuit marbré de canard des Landes, gelée au Floc de Gascogne

***

Saint-Jacques Rossini, jus corsé, crosnes au beurre noisette

***

Le chapon de la Maison Brun à Magescq, le blanc façon millefeuille, la cuisse dans un cannelloni croustillant et son jus au foie gras

***

Mousse de Soumaintrian Gaugry, glace moutarde Edmond Fallot et gelée de foin

***

Le Mont Blanc mousse de fromage blanc, biscuit croustillant à la châtaigne, compotée mûre-cassis et crémeux marron .

