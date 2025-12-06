Menu de Noël à l’Atelier du Bon Goût Montcuq-en-Quercy-Blanc

Menu de Noël à l’Atelier du Bon Goût

3 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 2.2 – 2.2 – EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

L’Atelier du Bon Goût propose un menu spécial pour les fêtes, comprenant amuse bouches, entrées, plats et desserts préparés artisanalement. Les créations culinaires sont disponibles sur réservation afin de composer un repas complet pour célébrer Noël.

Sur réservation avant le 20/12/2025. .

3 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 64 04 23 51 latelierdubongout@gmail.com

