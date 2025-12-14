Menu de Noël au Casino

Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-24

Menu servi le mercredi 24 au soir et le jeudi 25 à midi,

Assiette de saumon fumé et sa crème de ciboulette,

Suprême de chapon et ses légumes champêtres,

Bûche de Noël au chocolat.

Tarif 38€ hors boissons, par personne.

Sur réservation au 05 65 80 68 08 38 .

Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 68 08

