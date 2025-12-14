Menu de Noël au Casino Cransac
Menu de Noël au Casino Cransac mercredi 24 décembre 2025.
Menu de Noël au Casino
Cransac Aveyron
Tarif : – – EUR
38
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-24
Menu servi le mercredi 24 au soir et le jeudi 25 à midi,
Assiette de saumon fumé et sa crème de ciboulette,
Suprême de chapon et ses légumes champêtres,
Bûche de Noël au chocolat.
Tarif 38€ hors boissons, par personne.
Sur réservation au 05 65 80 68 08 38 .
Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 68 08
L’événement Menu de Noël au Casino Cransac a été mis à jour le 2025-12-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)