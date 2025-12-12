Menu de Noël au Luz d’Olt Luzech
Menu de Noël au Luz d’Olt Luzech mercredi 24 décembre 2025.
Menu de Noël au Luz d’Olt
Place du Canal Luzech Lot
Tarif : – – 32 EUR
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Un menu festif A EMPORTER est proposé pour célébrer Noël autour de recettes gourmandes élaborées avec des produits de saison. Entrées, plats, fromages et dessert composent un repas complet spécialement imaginé pour cette occasion conviviale et chaleureuse. .
Place du Canal Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 23 82 71 leluzdolt@gmail.com
A festive TAKE AWAY menu is available to celebrate Christmas with gourmet recipes using seasonal produce
L’événement Menu de Noël au Luz d’Olt Luzech a été mis à jour le 2025-12-10 par OT CVL Vignoble