Menu de Noël au Luz d’Olt Luzech

Menu de Noël au Luz d’Olt

Place du Canal Luzech Lot

Tarif : – – 32 EUR

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Un menu festif A EMPORTER est proposé pour célébrer Noël autour de recettes gourmandes élaborées avec des produits de saison. Entrées, plats, fromages et dessert composent un repas complet spécialement imaginé pour cette occasion conviviale et chaleureuse. .

Place du Canal Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 23 82 71 leluzdolt@gmail.com

English :

A festive TAKE AWAY menu is available to celebrate Christmas with gourmet recipes using seasonal produce

