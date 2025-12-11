Menu de Noël au Moderne Le Moderne Guéret
Menu de Noël au Moderne Le Moderne Guéret mardi 16 décembre 2025.
Menu de Noël au Moderne
Le Moderne 11 Place Bonnyaud Guéret Creuse
Tarif : 24 – 24 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Au menu
Foie gras de canard français, confit d’oignons
Magret de canard français aux airelles, pommes boulangères
Entremet maison à la mangue et à la framboise .
Le Moderne 11 Place Bonnyaud Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 13 69
English : Menu de Noël au Moderne
L’événement Menu de Noël au Moderne Guéret a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Grand Guéret