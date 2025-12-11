Menu de Noël au Moderne Le Moderne Guéret

Menu de Noël au Moderne

Menu de Noël au Moderne Le Moderne Guéret mardi 16 décembre 2025.

Menu de Noël au Moderne

Le Moderne 11 Place Bonnyaud Guéret Creuse

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16

Date(s) :
2025-12-16

Au menu
Foie gras de canard français, confit d’oignons
Magret de canard français aux airelles, pommes boulangères
Entremet maison à la mangue et à la framboise   .

Le Moderne 11 Place Bonnyaud Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 13 69 

English : Menu de Noël au Moderne

L’événement Menu de Noël au Moderne Guéret a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Grand Guéret