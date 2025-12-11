Menu de Noël au Moderne Le Moderne Guéret

Menu de Noël au Moderne

Le Moderne 11 Place Bonnyaud Guéret Creuse

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Au menu

Foie gras de canard français, confit d’oignons

Magret de canard français aux airelles, pommes boulangères

Entremet maison à la mangue et à la framboise .

Le Moderne 11 Place Bonnyaud Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 13 69

English : Menu de Noël au Moderne

L’événement Menu de Noël au Moderne Guéret a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Grand Guéret