Menu de Noël au restaurant l’Osmose Restaurant l’Osmose Eyrans

Menu de Noël au restaurant l’Osmose

Restaurant l’Osmose 72 route de Bel Air Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Le restaurant l’Osmose vous propose venir faire le Réveillon de Noël !

Au piano et chandelles, Stephan Dereine, pianiste de haut rang. .

Restaurant l’Osmose 72 route de Bel Air Eyrans 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 55 80

English : Menu de Noël au restaurant l’Osmose

L’événement Menu de Noël au restaurant l’Osmose Eyrans a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde