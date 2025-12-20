Menu de Noël Casteljaloux

Menu de Noël

Menu de Noël Casteljaloux jeudi 25 décembre 2025.

Menu de Noël

Le Cass’ Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25
fin : 2025-12-25

Date(s) :
2025-12-25

Menu de Noël   .

Le Cass’ Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 30 41 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu de Noël

L’événement Menu de Noël Casteljaloux a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne