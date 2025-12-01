Menu de Noël de l’Auberge Sans Nom Chaource
Menu de Noël de l’Auberge Sans Nom Chaource jeudi 25 décembre 2025.
Menu de Noël de l’Auberge Sans Nom
1 Rue des Fontaines Chaource Aube
Tarif : – – Eur
55
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25 11:30:00
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-25
Jeudi 25 décembre CHAOURCE Menu de Noël de l’Auberge Sans Nom.
Pour le déjeuner
Entrée, poisson, plat, fromage et dessert à 55€ OU entrée, plat, fromage et dessert à 48€
Boisson non comprise.
Moelleux de courge butternut maison, escargots, pleurotes Cassolette de poisson, crème de safran de la Ferme Charme du Moulin Chapon rôti et sa crème de morilles, garnitures festives
Duo de fromages
Bûche maison à la vanille de Taha’a-poires caramélisées
Commande pour la carte à emporter à réserver avant le 22 décembre.
Commande à récupérer le 24 décembre avant midi et le 25 décembre avant 11h30.
Réservations +33 (0)3 25 42 46 74 +33 (0)6 08 52 20 52 55 .
1 Rue des Fontaines Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 42 46 74
L’événement Menu de Noël de l’Auberge Sans Nom Chaource a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance