Menu de Noël de l’Auberge Sans Nom Chaource

Menu de Noël de l’Auberge Sans Nom

1 Rue des Fontaines Chaource Aube

Début : 2025-12-25 11:30:00

2025-12-25

Jeudi 25 décembre CHAOURCE Menu de Noël de l’Auberge Sans Nom.

Pour le déjeuner

Entrée, poisson, plat, fromage et dessert à 55€ OU entrée, plat, fromage et dessert à 48€

Boisson non comprise.

Moelleux de courge butternut maison, escargots, pleurotes Cassolette de poisson, crème de safran de la Ferme Charme du Moulin Chapon rôti et sa crème de morilles, garnitures festives

Duo de fromages

Bûche maison à la vanille de Taha’a-poires caramélisées

Commande pour la carte à emporter à réserver avant le 22 décembre.

Commande à récupérer le 24 décembre avant midi et le 25 décembre avant 11h30.

Réservations +33 (0)3 25 42 46 74 +33 (0)6 08 52 20 52 55 .

1 Rue des Fontaines Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 42 46 74

