Menu de Noël et box apéritif à partager

2 Place des Halles Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 60 – 60 – 170 EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-24

Menu de Noël sur commande à emporter. Nouveauté avec la box apéritif à partager entre amis ou en famille. Sur réservation

Menu de Noël sur commande à emporter. Nouveauté avec la box apéritif à partager entre amis ou en famille. Sur réservation 60 .

2 Place des Halles Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 65 75 37 99 limmmersif@gmail.com

English :

Christmas menu to order to take away. New with the aperitif box to share with friends or family. By reservation only

L’événement Menu de Noël et box apéritif à partager Senonches a été mis à jour le 2025-12-10 par OTs DU PERCHE