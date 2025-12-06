Menu de Noël et de Réveillon par Food Is Life Belmont-Sainte-Foi
Menu de Noël et de Réveillon par Food Is Life
140 Route de la bastide de penne Belmont-Sainte-Foi Lot
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-25
2025-12-24 2025-12-25 2025-12-31
Offre de menus festifs à emporter comprenant entrée, plat, dessert ainsi que des box salées disponibles en plusieurs formats. Les commandes sont préparées par Food is Life 46 et proposées pour les fêtes de fin d’année avec retrait à Belmont Sainte Foi. .
140 Route de la bastide de penne Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie +33 6 20 04 03 82 la.belle.etape.46@gmail.com
English :
Festive takeaway menus including starter, main course and dessert, as well as savoury boxes available in several formats
