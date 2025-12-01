Menu de Noël Jardin d’O Plan d’eau de Bernouët Av de Marennes Saint-Jean-d’Angély
Plan d’eau de Bernouët Av de Marennes Au Jardin d’Ô Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-12-25 12:00:00
fin : 2025-12-25 15:00:00
2025-12-25
Déjeuner de Noël en famille ou seul (e) avec animation musicale en fin de repas.
Plan d’eau de Bernouët Av de Marennes Au Jardin d’Ô Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com
English :
Christmas lunch for families or on your own, with musical entertainment at the end of the meal.
