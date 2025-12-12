Menu de Noël La Saucelle
Menu de Noël La Saucelle mercredi 24 décembre 2025.
2 Route des Hauts Étangs La Saucelle Eure-et-Loir
Le restaurant Le Grand Claireau vous propose son menu du 24 décembre à emporter. Sur réservation.
2 Route des Hauts Étangs La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 97 64
English :
Le Grand Claireau restaurant offers its December 24 takeaway menu. Reservations required.
