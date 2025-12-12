Menu de Noël La Saucelle

Menu de Noël

2 Route des Hauts Étangs La Saucelle Eure-et-Loir

Le restaurant Le Grand Claireau vous propose son menu du 24 décembre à emporter. Sur réservation.

2 Route des Hauts Étangs La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 97 64

Le Grand Claireau restaurant offers its December 24 takeaway menu. Reservations required.

