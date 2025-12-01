Menu de Noël La Vergne
Menu de Noël La Vergne jeudi 25 décembre 2025.
Menu de Noël
3 chemin du Prieuré La Vergne Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2025-12-25 12:00:00
2025-12-25
Le Saint-Martin vous propose un menu de Noël festif et convivial.
3 chemin du Prieuré La Vergne 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 96
English :
The Saint-Martin offers a festive and convivial Christmas menu.
