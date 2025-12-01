Menu de Noël Melting Potes Poligny

Menu de Noël

Melting Potes 1 Rue Paul Héroult Poligny Jura

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 12:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-18

Menu du Jour spécial Noël, fait maison

Entrée médaillon de foie gras au pain d’épices, compotée de figues et pain grillé

Plat Volaille crème aux morilles, mille de feuille de pomme boulangère et légumes de saison

Dessert Gourmandise du Père Noël au chocolat

Uniquement le midi

Réservation fortement conseillée

Le restaurant

La bonne humeur, l’ambiance chaleureuse, la décoration moderne, cosy et conviviale et la cuisine ultra-gourmande, uniquement maison, de produits frais et locaux tout au Melting’Potes, restaurant à Poligny, invite à la détente et à profiter de l’instant, entre amis, à deux ou en famille. Le Melting’Potes réunit tous les ingrédients pour savourer pleinement une cuisine maison, écoresponsable, locale et gourmande ! .

Melting Potes 1 Rue Paul Héroult Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 15 réservation.meltingpotes39@gmail.com

English : Menu de Noël

L’événement Menu de Noël Poligny a été mis à jour le 2025-11-26 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA