Menu de Noël Melting Potes Poligny
Menu de Noël Melting Potes Poligny jeudi 18 décembre 2025.
Menu de Noël
Melting Potes 1 Rue Paul Héroult Poligny Jura
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 12:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-18
Menu du Jour spécial Noël, fait maison
Entrée médaillon de foie gras au pain d’épices, compotée de figues et pain grillé
Plat Volaille crème aux morilles, mille de feuille de pomme boulangère et légumes de saison
Dessert Gourmandise du Père Noël au chocolat
Uniquement le midi
Réservation fortement conseillée
Le restaurant
La bonne humeur, l’ambiance chaleureuse, la décoration moderne, cosy et conviviale et la cuisine ultra-gourmande, uniquement maison, de produits frais et locaux tout au Melting’Potes, restaurant à Poligny, invite à la détente et à profiter de l’instant, entre amis, à deux ou en famille. Le Melting’Potes réunit tous les ingrédients pour savourer pleinement une cuisine maison, écoresponsable, locale et gourmande ! .
Melting Potes 1 Rue Paul Héroult Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 15 réservation.meltingpotes39@gmail.com
English : Menu de Noël
L’événement Menu de Noël Poligny a été mis à jour le 2025-11-26 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA