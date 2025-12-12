Menu de Noël Le Cadet de Gascogne Saint-Justin
Menu de Noël Le Cadet de Gascogne Saint-Justin jeudi 25 décembre 2025.
Menu de Noël
Le Cadet de Gascogne 6 Allée Gaston Phoebus Saint-Justin Landes
Tarif : 58 – 58 – EUR
Tarif de base plein tarif
Célébrez Noël avec gourmandise grâce au menu exceptionnel préparé par le Chef qui vous fera découvrir les saveurs de la saison !
Réservation très fortement conseillée !
Le Cadet de Gascogne 6 Allée Gaston Phoebus Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 84 59 lecadetdegascogne@hotmail.com
English : Menu de Noël
Celebrate Christmas in style with an exceptional menu prepared by our Chef, who will introduce you to the flavours of the season!
Reservations strongly recommended!
