Menu de Noël Le Cadet de Gascogne Saint-Justin

Menu de Noël

Le Cadet de Gascogne 6 Allée Gaston Phoebus Saint-Justin Landes

Tarif : 58 – 58 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

Célébrez Noël avec gourmandise grâce au menu exceptionnel préparé par le Chef qui vous fera découvrir les saveurs de la saison !

Réservation très fortement conseillée !

Le Cadet de Gascogne 6 Allée Gaston Phoebus Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 84 59 lecadetdegascogne@hotmail.com

English : Menu de Noël

Celebrate Christmas in style with an exceptional menu prepared by our Chef, who will introduce you to the flavours of the season!

Reservations strongly recommended!

