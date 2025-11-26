Menu de Noël Saint-Pair-sur-Mer

Menu de Noël

2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-24

fin : 2025-12-25

2025-12-24

A l’occasion des fêtes de Noël, le chef Sebastien et son équipe vous proposent un menu festif le 24 décembre soir et le 25 décembre midi. Réservation au 0233913401. .

2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 31 00 m.delafosse@joa.fr

