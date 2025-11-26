Menu de Noël Saint-Pair-sur-Mer
Menu de Noël Saint-Pair-sur-Mer mercredi 24 décembre 2025.
Menu de Noël
2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-24
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-24
A l’occasion des fêtes de Noël, le chef Sebastien et son équipe vous proposent un menu festif le 24 décembre soir et le 25 décembre midi. Réservation au 0233913401. .
2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 31 00 m.delafosse@joa.fr
English : Menu de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Menu de Noël Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Granville Terre et Mer