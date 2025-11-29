Menu de Noël Salles-Curan
Menu de Noël Salles-Curan jeudi 25 décembre 2025.
Les Vernhes Salles-Curan Aveyron
Jeudi 2025-12-25
À midi Restaurant les Reflets du Lac, plage des Vernhes. Menu servi pour le repas de Noël. 65€ sur réservation au 05 65 71 75 53.
Les Vernhes Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 75 53 contact@lesrefletsdulacaveyron.com
Lunchtime Restaurant les Reflets du Lac, plage des Vernhes. Menu served for Christmas lunch. 65? by reservation on 05 65 71 75 53.
