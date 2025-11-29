Menu de Noël

Les Vernhes Salles-Curan Aveyron

Tarif : – – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Menu de Noël

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

À midi Restaurant les Reflets du Lac, plage des Vernhes. Menu servi pour le repas de Noël. 65€ sur réservation au 05 65 71 75 53.

65 .

Les Vernhes Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 75 53 contact@lesrefletsdulacaveyron.com

English :

Lunchtime Restaurant les Reflets du Lac, plage des Vernhes. Menu served for Christmas lunch. 65? by reservation on 05 65 71 75 53.

L’événement Menu de Noël Salles-Curan a été mis à jour le 2025-11-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)