Menu de Pâque au Cadet de Gascogne Le Cadet de Gascogne Saint-Justin
Menu de Pâque au Cadet de Gascogne Le Cadet de Gascogne Saint-Justin dimanche 5 avril 2026.
Menu de Pâque au Cadet de Gascogne
Le Cadet de Gascogne 6 Allée Gaston Phoebus Saint-Justin Landes
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Célébrez Pâques avec gourmandise grâce au menu exceptionnel préparé par le Chef qui vous fera découvrir les saveurs de la saison !
Réservation très fortement conseillée !
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Réservation très fortement conseillée ! .
Le Cadet de Gascogne 6 Allée Gaston Phoebus Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 84 59 lecadetdegascogne@hotmail.com
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English : Menu de Pâque au Cadet de Gascogne
Celebrate Easter with gourmet delights thanks to an exceptional menu prepared by our Chef, who will introduce you to the flavours of the season!
Reservations strongly recommended!
L’événement Menu de Pâque au Cadet de Gascogne Saint-Justin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Landes d’Armagnac