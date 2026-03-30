Menu de Pâque au Cadet de Gascogne Le Cadet de Gascogne Saint-Justin

Menu de Pâque au Cadet de Gascogne

Le Cadet de Gascogne 6 Allée Gaston Phoebus Saint-Justin Landes

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Célébrez Pâques avec gourmandise grâce au menu exceptionnel préparé par le Chef qui vous fera découvrir les saveurs de la saison !

Réservation très fortement conseillée !

Célébrez Pâques avec gourmandise grâce au menu exceptionnel préparé par le Chef qui vous fera découvrir les saveurs de la saison !

Réservation très fortement conseillée ! .

Le Cadet de Gascogne 6 Allée Gaston Phoebus Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 84 59 lecadetdegascogne@hotmail.com

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English : Menu de Pâque au Cadet de Gascogne

Celebrate Easter with gourmet delights thanks to an exceptional menu prepared by our Chef, who will introduce you to the flavours of the season!

Reservations strongly recommended!

L’événement Menu de Pâque au Cadet de Gascogne Saint-Justin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Landes d’Armagnac