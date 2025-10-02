Menu de Pâques à la Chartreuse Cahors
Menu de Pâques à la Chartreuse Cahors dimanche 5 avril 2026.
Menu de Pâques à la Chartreuse
130 chemin de la Chartreuse Cahors Lot
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 12:00:00
fin : 2026-04-05 14:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Pour Pâques, le restaurant la Chartreuse vous propose un menu spécial.
Pour Pâques, le restaurant la Chartreuse vous propose un menu spécial.
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130 chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 17 37
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English :
For Easter, the Chartreuse restaurant is offering a special menu.
L’événement Menu de Pâques à la Chartreuse Cahors a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot
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