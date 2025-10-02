Menu de Pâques à la Chartreuse

130 chemin de la Chartreuse Cahors Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05 14:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Pour Pâques, le restaurant la Chartreuse vous propose un menu spécial.

Pour Pâques, le restaurant la Chartreuse vous propose un menu spécial.

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130 chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 17 37

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English :

For Easter, the Chartreuse restaurant is offering a special menu.

L’événement Menu de Pâques à la Chartreuse Cahors a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot