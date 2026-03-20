Menu de Pâques à l’Hostellerie de Levernois Hostellerie de Levernois Levernois

Menu de Pâques à l’Hostellerie de Levernois

Hostellerie de Levernois 15 Rue du Golf Levernois Côte-d’Or

Tarif : 170 – 170 – 170 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05 13:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Le weekend de Pâques arrive à grands pas et entraîne avec lui les beaux jours.

Un menu spécial concocté par le Chef Philippe Augé vous est proposé pour le déjeuner du dimanche 05 avril 2026. .

Hostellerie de Levernois 15 Rue du Golf Levernois 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 73 58 reservation@levernois.com

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English : Menu de Pâques à l’Hostellerie de Levernois

L’événement Menu de Pâques à l’Hostellerie de Levernois Levernois a été mis à jour le 2026-03-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)