Menu de Pâques à l’Hostellerie de Levernois Hostellerie de Levernois Levernois
Menu de Pâques à l’Hostellerie de Levernois Hostellerie de Levernois Levernois dimanche 5 avril 2026.
Menu de Pâques à l’Hostellerie de Levernois
Hostellerie de Levernois 15 Rue du Golf Levernois Côte-d’Or
Tarif : 170 – 170 – 170 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 12:00:00
fin : 2026-04-05 13:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Le weekend de Pâques arrive à grands pas et entraîne avec lui les beaux jours.
Un menu spécial concocté par le Chef Philippe Augé vous est proposé pour le déjeuner du dimanche 05 avril 2026. .
Hostellerie de Levernois 15 Rue du Golf Levernois 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 73 58 reservation@levernois.com
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English : Menu de Pâques à l’Hostellerie de Levernois
L’événement Menu de Pâques à l’Hostellerie de Levernois Levernois a été mis à jour le 2026-03-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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